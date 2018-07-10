Абакан, 10 июля, 2018, 11:52 — ИА Регнум. В Хакасии на территории Бирикчульского лесничества в окрестностях одноименного села 10 июля произошел пожар.

Лесной пожар

Однако, как сообщили ИА REGNUM в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии, лесники не дали огню разгореться. Чтобы ликвидировать возгорание, им понадобилось два часа. Виновника пожара ищут сотрудники правоохранительных органов. По данным министерства, возможно, это кто-то из местных жителей.

Напомним, в Хакасии в ходе текущего пожароопасного сезона произошло 26 лесных пожаров на площади 217,5 га, в том числе 20 грозовых. Средняя площадь одного пожара — 8,5 гектара.

Как сообщили ИА REGNUM в Авиалесоохране, по состоянию на 00:00 (мск) 10 июля в Сибири самая большая площадь лесных пожаров зафиксирована в Красноярском крае. Там действовало 30 пожаров на землях лесного фонда на площади 8304 га, а также 114 пожаров на площади 268 539 га в зоне контроля.

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