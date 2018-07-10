Ереван, 10 июля, 2018, 11:48 — ИА Регнум. Специальная следственная служба Армении вызвала на допрос в качестве свидетеля генсека Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова по делу о событиях 1 марта 2008 года в Ереване. Допрос Хачатурова состоится в конце июля, сообщает пресс-служба ведомства. В 2008 году Хачатуров возглавлял Ереванский гарнизон ВС.

Коллаж: Wikipedia События 1 марта 2008 года в Ереване

Ранее, 4 июля, суд удовлетворил ходатайство следственных органов об аресте тогдашнего министра обороны, генерал-полковника Микаела Арутюняна в качестве обвиняемого по части 1-й статьи 300.1-й УК (Свержение конституционного строя). Арутюнян был объявлен в розыск.

Второй президент Армении Роберт Кочарян также был вызван на допрос в качестве свидетеля по делу о событиях 1−2 марта 2008 года. Руководитель его офиса Виктор Согомонян сообщил, что Кочарян находится за пределами Армении и готов свидетельствовать по возвращении в страну 25 июля. Между тем Кочарян дал интервью интернет-изданию yerevan. today, в котором рассказал свою версию событий 10-летней давности.

Сразу после выборов я находился в Москве для участия в неформальном саммите СНГ. Акции протеста на площади Свободы только начинались, а Тер-Петросян (выдвинувший на выборах свою кандидатуру, первый президент Армении Левон Тер-Петросян — ИА REGNUM ), который набрал 21,5% голосов, объявил себя избранным президентом, несмотря на опубликованные ЦИК предварительные итоги голосования, зафиксировавшие победу Сержа Саргсяна. 21 февраля с вечера мне несколько раз звонил глава СНБ Горик Акопян и сообщал тревожные новости о происходящем в Ереване. Он рассказал, что Тер-Петросян в ходе незаконного митинга объявил себя избранным президентом РА и заявил, что они должны демонтировать государственную машину и что она якобы уже дает трещины. Самый тревожный факт был в том, что протестующие пытались переманить на свою сторону «Еркрапа», скандируя на площади «Манвел, Манвел» (руководитель организации, ныне обвиняемый генерал Манвел Григорян — ИА REGNUM ). В это время внутри «Еркрапа» уже два дня шло бурное обсуждение этого вопроса. Причем, в этих обсуждениях принимали участие многочисленные высокопоставленные военные, входящие в правление «Еркрапа». Председатель правления Манвел Григорян был действующим замминистра обороны в звании генерал-лейтенанта. У здания организации собрались многие члены организации со званием пониже, некоторые были вооружены. Происходящее было недопустимо — фактически армия втягивалась в поствыборные политические процессы, что представляло реальную угрозу конституционному строю. Необходимо было срочно принять меры, и я сократил свой визит, вернувшись в Ереван 22 февраля. Уже в аэропорту поручил собрать высшее армейское командование в президентской администрации утром 23 февраля. В ходе встречи я говорил о недопустимости вовлечения в политические процессы армии и офицерского состава вообще и потребовал у всех действующих генералов армии и «Еркрапа» определиться — или уходят из армии или уходят из «Еркрапа». Недопустимо, когда генералы вместо того, чтобы заниматься армией, два дня подряд обсуждают политическую позицию фактически полувоенизированной структуры».

Кочарян посчитал нелогичным обвинение министра, который исполнял свои обязанности, то есть в том, что его решением было введено «фактическое военное положение». «Насколько мне известно, 1 марта 2008 года армейские подразделения оружие не применяли и не сталкивались с демонстрантами», — отметил Кочарян.

1 марта 2008 года в результате разгона демонстраций и стычек с полицией погибло 8 гражданских лиц и двое полицейских.