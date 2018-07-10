Ереван, 10 июля, 2018, 11:45 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров вызван на допрос по делу «1 марта». Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Специальной следственной службы Армении.

Photolure Юрий Хачатуров

«Хачатуров вызван на допрос в Специальную следственную службу Армении по делу о событиях 1−2 марта 2008 года в качестве свидетеля. Повестка ему уже выслана, другой информации на данный момент мы предоставить не можем», — сказано в сообщении.

Как сообщила пресс-секретарь ССС Марина Оганджанян, Хачатуров, сославшись на занятость сообщил, что явится на допрос в конце июля.

В марте 2008 года Хачатуров занимал должность начальника гарнизона Еревана. По этому делу на допрос вызван также второй президент Армении Роберт Кочарян. А тогдашнему министру обороны Микаэлу Арутюняну предъявлено обвинения, он объявлен в розыск.