Ярославль, 10 июля, 2018, 11:31 — ИА Регнум. Партию «Яблоко» могут снять с выборов в Ярославскую областную думу. С соответствующими заявлениями в областной суд обратились партии «Коммунисты России» и ЛДПР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии Ярославской области.

Yaroslavl.izbirkom.ru «Яблоко» подает документы в Яроблизбирком

Конкуренты обжалуют решение избиркома о заверении списков партии «Яблоко». Они говорят о том, что партия не закрыла все территориальные группы своими кандидатами — они выдвинуты в 23 тергруппах из 25.

Два заявления областной суд объединил в одно дело. Первое заседание состоится 11 июля.