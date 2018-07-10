Шилка, Забайкальский край, 10 июля, 2018, 11:30 — ИА Регнум. Жители города Шилка и Шилкинского района, ставшего одним из наиболее пострадавших от наводнения в Забайкальском крае, приходят в себя после пережитого ЧП.

ГУ МЧС по Забайкальскому краю Наводнение в Забайкалье

По данным мэра Шилки Сергея Сиволапа, слова которого цитирует chita.ru, вода из населённого пункта ушла на треть. По городу работает техника: подвозит необходимые гравий, грунт, песок, откачивает воду из погребов.

«Основная проблема заключается в трёх унесённых мостах, восстановление которых пока невозможно. Власти города ждут, когда уйдёт вода и появятся деньги на их восстановление», — заключил чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкалье пришло вечером 8 июля. После затяжных дождей, которые шли в регионе почти ежедневно в течение месяца, реки вышли из берегов и принесли немало разрушений. Наиболее пострадали три сельских района и один городской (Чита). В Шилкинском районе стихия даже смыла железнодорожный мост.