Севастополь, 10 июля, 2018, 11:19 — ИА Регнум. Новый прокурор Севастополя пообещал разобраться с проблемой нарушений городского правительства при заключении с молодёжной автономной некоммерческой организацией «Ночные волки» договора аренды земли в районе горы Гасфорта. Об этом он заявил 10 июля на сессии городского парламента.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

В частности, по словам депутатов, с 2015 года из Генпрокуратуры РФ было три письма по поводу приведения в порядок договора на землю, однако правительство города их игнорирует.

«У нас есть закон о прокуратуре, есть Земельный кодекс. В соответствии с ними будем действовать и разбираться», — пообещал Большедворский.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля большинством голосов депутаты севастопольского Заксобрания согласовали нового кандидата в прокуроры города — бывшего прокурора Республики Адыгея Марка Большедворского.