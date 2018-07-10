Ярославль, 10 июля, 2018, 11:11 — ИА Регнум. Бывший мэр Ярославля, отбывающий наказание в рыбинской ИК-2, 9 июля получил возможность пользоваться телефоном. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила бывший пресс-секретарь мэра Светлана Ефимова.

Евгений Урлашов

На прошлой неделе Евгений Урлашов пожаловался, что осужденным десятого отряда не дают смотреть новости и футбол. Администрация колонии эту информацию опровергла и показала приехавшему на проверку омбудсмену Сергею Бабуркину работающий телевизор. После этого Евгений Урлашов перестал звонить родным и близким. В УФСИН объяснили это тем, что телефоны из отрядов переносили в специальный переговорный пункт, а друзья и близкие осужденного восприняли это как наказание за жалобы.

«Вчера вечером Евгений Робертович смог выйти на связь из специально оборудованного помещения, слышно было отвратительно. Жив, относительно здоров, но очень расстроен, что звонить будет не просто, новости тоже практически не будут доступны, телевизор показывают в записи. Говорят, что привели все в соответствии с Правилами внутреннего распорядка (гори они синим пламенем)», — написала Светлана Ефимова на своей странице в Facebook.

Корреспонденту ИА REGNUM она сообщила, что матчи чемпионата мира по футболу осужденным дают смотреть, но в записи. Новостей, с ее слов, сейчас практически не показывают. Осужденным показывают записи старых новостей местных телеканалов, спектакли и советские фильмы.