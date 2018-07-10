Чита, 10 июля, 2018, 11:15 — ИА Регнум. Пока власти Забайкалья и спасатели оценивают последствия и ущерб от наводнения, накрывшего регион 8 июля, православные пытаются решить бытовые проблемы терпящих бедствие сограждан.

Цитата с сайта «Чита.Ру» Наводнение в Забайкалье

С призывом помочь заполнить всем необходимым гуманитарные склады помощи социального отдела Нерчинской и Краснокаменской епархии, расположенные в городе Шилка и в посёлках севера Забайкалья, обратился на своей странице в социальных сетях священник Андрей Зайцев.

По его словам, детям нужна одежда, предметы первой необходимости, бельё, продукты питания, продукты и вещи для маленьких детей, срочная финансовая помощь семьям.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкальский край пришло вместе с затяжными проливными дождями. Это спровоцировало выход многих рек из берегов и затопление трёх сельских территорий и одной городской (Чита).

В настоящее время в регионе введём режим ЧС из-за паводка.