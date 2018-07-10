Тутаев, Ярославская область, 10 июля, 2018, 10:56 — ИА Регнум. В парке отдыха в Тутаеве Ярославской области ребенок попал в качели-ловушку. Об этом на своей странице Вконтакте рассказал глава Тутаевского муниципального района Дмитрий Юнусов.

Страница Дмитрия Юнусова Вконтакте Спиленное крепление качелей

В парке отдыха около улицы Соборная качели сломались, когда на них качался ребенок. Ребенок в результате падения не пострадал, но родители пожаловались в администрацию.

Мы провели обследование конструкций и выяснили — кто-то намеренно ножовкой по металлу спилил крепление и оставил своеобразную ловушку», — написал глава района Дмитрий Юнусов.

Сотрудники МУ «Агентство по развитию Тутаевского муниципального района» написали заявление в полицию. Тутаевские мамы замечают, что в этом парке всегда очень много детей, так как это самый большой детский городок.