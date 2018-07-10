Чита, 10 июля, 2018, 10:35 — ИА Регнум. Власти Забайкальского края обнародовали первую обобщённую информацию об уроне, нанесённом наводнением дорожной инфраструктуре. По словам министра территориального развития Забайкальского края Виктора Паздникова, которые цитирует сайт регионального правительства, из-за паводковых явлений разрушены или повреждены 25 краевых и муниципальных мостов.

Цитата из видео очевидцев наводнения в Чите Наводнение в Забайкалье

«Из них 14 находятся на региональных дорогах, 11 — на дорогах местного значения. Дороги и мосты пострадали в Тунгокоченском, Нерчинском, Шилкинском, Читинском и Газимуро-Заводском районах», — подчеркнул чиновник.

По его словам, наиболее сложная ситуация сейчас складывается в Тунгокоченском районе, где размыт проезд от федеральной трассы в сторону Вершино-Дарасуна: отрезанными от внешнего мира оказались жители Верх-Усуглей и Тунгокочена. В Нерчинском районе отсутствует проезд к селам Илим и Олекан.

Также известно, что в районе Смоленки в Чите вода вышла на федеральную трассу и создала угрозу некоторым городским мостовым сооружениям.

Опасения, что воды реки Читинка затопили насосную станцию, министр территориального развития поспешил развеять, подчеркнув, что водоснабжение Читы осуществляется в штатном режиме. Вместе с тем он признал, что отключение электроснабжения Первого микрорайона по причинам затопления привело и к отключению воды в этом районе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, бедствие, связанное с наводнением, началось в Забайкалье вечером 8 июля. Почти месяц проливные дожди наполняли водой горные реки. Но, возможно, что в каких-то населённых пунктах ситуацию усугубил сброс воды из дамб золотодобытчиками.