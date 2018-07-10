Москва, 10 июля, 2018, 10:37 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») предлагает учредить в России государственную компанию — туристического оператора, чтобы надежно защитить права покупателей туристических услуг.

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

Соответствующее обращение Милонов направил на имя председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, сообщили ИА REGNUM 10 июля в пресс-службе парламентария.

Виталий Милонов отмечает, что каждый год граждане России, накопившие деньги на летний отпуск, сталкиваются со сложностями в связи с высокой нестабильностью на туристическом рынке.

«Проверенные и надежные, как казалось, туристические операторы внезапно объявляют о своем банкротстве и неспособности обеспечить взятые на себя обязательства. При этом такие компании, как правило, не в состоянии оперативно вернуть уплаченные деньги, лишая людей заслуженного и честного летнего отдыха. Люди — и особенно дети — становятся заложниками различных недобросовестных коммерсантов от туризма», — пишет Милонов главе правительства.

Решением в этой ситуации, по мнению депутата, могло бы стать учреждение государственной туристической компании. Такая структура имела бы гарантии от внезапного банкротства и прекращения работы. Милонов считает, что компанию можно учредить в форме акционерного общества, в котором государство будет иметь не менее 51% акций.

Кроме организации гарантированного отдыха, создание государственной туристической компании, «стало бы проявлением «умной силы» нашей страны и оказало бы положительное влияние на имидж Российской Федерации за рубежом», полагает Виталий Милонов.

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В настоящее время в России действует 631 туроператор в сфере выездного туризма. Каждый летний сезон знаменуется громкими банкротствами туристических компаний и туроператоров.

Лето 2018 года — не исключение. О своей невозможности выполнить обязательства перед клиентами заявила крупная федеральная компания «Натали Турс», а также туроператор DSBW-TOURS. В Петербурге приостановила работу компания «Аврора БГ».