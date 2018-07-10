Милонов предлагает организовать «Гостуризм»
Москва, 10 июля, 2018, 10:37 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») предлагает учредить в России государственную компанию — туристического оператора, чтобы надежно защитить права покупателей туристических услуг.
Соответствующее обращение Милонов направил на имя председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, сообщили ИА REGNUM 10 июля в пресс-службе парламентария.
Виталий Милонов отмечает, что каждый год граждане России, накопившие деньги на летний отпуск, сталкиваются со сложностями в связи с высокой нестабильностью на туристическом рынке.
«Проверенные и надежные, как казалось, туристические операторы внезапно объявляют о своем банкротстве и неспособности обеспечить взятые на себя обязательства. При этом такие компании, как правило, не в состоянии оперативно вернуть уплаченные деньги, лишая людей заслуженного и честного летнего отдыха. Люди — и особенно дети — становятся заложниками различных недобросовестных коммерсантов от туризма», — пишет Милонов главе правительства.
Решением в этой ситуации, по мнению депутата, могло бы стать учреждение государственной туристической компании. Такая структура имела бы гарантии от внезапного банкротства и прекращения работы. Милонов считает, что компанию можно учредить в форме акционерного общества, в котором государство будет иметь не менее 51% акций.
Кроме организации гарантированного отдыха, создание государственной туристической компании, «стало бы проявлением «умной силы» нашей страны и оказало бы положительное влияние на имидж Российской Федерации за рубежом», полагает Виталий Милонов.
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В настоящее время в России действует 631 туроператор в сфере выездного туризма. Каждый летний сезон знаменуется громкими банкротствами туристических компаний и туроператоров.
Лето 2018 года — не исключение. О своей невозможности выполнить обязательства перед клиентами заявила крупная федеральная компания «Натали Турс», а также туроператор DSBW-TOURS. В Петербурге приостановила работу компания «Аврора БГ».