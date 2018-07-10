Москва, 10 июля, 2018, 10:21 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский объяснил проигрыш российской сборной команде Хорватии, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля.

Цитата из видео «Слава Украине!» от хорватов после победы над Россией» Защитник сборной Хорватии Домагой Вида и экс-игрок команды Огнен Вукоевич после четвертьфинала ЧМ-2018 против России

«Хорваты ведут себя нагло, все про Украину вспоминают, а если бы мы обработали наших футболистов перед встречей с Хорватией, как я предлагал… Но Черчесов не хочет перед матчем — проиграли матч», — констатировал Жириновский.

Он видит политическую подоплеку.

«Внуки (хорватов) играют в футбол — остервенело, потому что они мстят за своих дедов, которых потом Сталин сгноил в лагерях. А мы своих (футболистов перед матчем с Хорватией) не готовили, так, размазня получается», — подвел итоги матча Жириновский.

После матча четвертьфинала турнира со сборной России Огнен Вукоевич опубликовал видеообращение вместе с защитником Домагоем Видой, в котором был произнесен лозунг «Слава Украине».

Футболист принес извинения, а член делегации национальной сборной Огнен Вукоевич, соавтор провокации, был отчислен решением национальной федерации.