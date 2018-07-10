Жириновский объяснил политическую игру сборной Хорватии
Москва, 10 июля, 2018, 10:21 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский объяснил проигрыш российской сборной команде Хорватии, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля.
«Хорваты ведут себя нагло, все про Украину вспоминают, а если бы мы обработали наших футболистов перед встречей с Хорватией, как я предлагал… Но Черчесов не хочет перед матчем — проиграли матч», — констатировал Жириновский.
Он видит политическую подоплеку.
«Внуки (хорватов) играют в футбол — остервенело, потому что они мстят за своих дедов, которых потом Сталин сгноил в лагерях. А мы своих (футболистов перед матчем с Хорватией) не готовили, так, размазня получается», — подвел итоги матча Жириновский.
После матча четвертьфинала турнира со сборной России Огнен Вукоевич опубликовал видеообращение вместе с защитником Домагоем Видой, в котором был произнесен лозунг «Слава Украине».
Футболист принес извинения, а член делегации национальной сборной Огнен Вукоевич, соавтор провокации, был отчислен решением национальной федерации.