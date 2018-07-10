Санкт-Петербург, 10 июля, 2018, 10:16 — ИА Регнум. Кот Ахилл, живущий в Эрмитаже и гадающий на петербургские матчи ЧМ-2018, предсказал победу сборной Бельгии в полуфинальном матче с командой Франции.

Дарья Драй ИА REGNUM Кот Ахилл в фан-зоне в Петербурге

Игра начнется в 21:00 мск на стадионе «Санкт-Петербург».

Как уже заведено, перед пушистым оракулом поставили на выбор две мисочки с кошачьим кормом, рядом с которыми были закреплены флажки Франции и Бельгии.

«Эрмитажный кот без раздумий направился к миске, которая стояла под черно-красно-желтым флагом», — сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Гадание Ахилла однозначно указывает на Бельгию как фаворита предстоящей игры. Если это предсказание подтвердится, сборная Бельгии впервые в своей истории выйдет в финал мундиаля, где встретится 15 июля с победителем пары Англия — Хорватия.

Добавим, что кот Ахилл правильно предсказал результаты большинства матчей, которые были ему предложены. Однако в прошлый раз он ошибся, сделав прогноз о победе Швейцарии в петербургском матче с командой Швеции.