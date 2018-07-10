Москва, 11 июля, 2018, 01:37 — ИА Регнум. Согласно сообщениям СМИ со ссылкой на источник в российском ОПК, «длинную руку» С-400 — ракету 40Н6, могут принять на вооружение уже этим летом. Об особенностях этой ракеты и возможностях, которые она дает российской системе ПВО, рассказывает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

Мощнейшая и наиболее дальнобойная система ПВО, стоящая на вооружении ВС РФ, — ЗРК большой дальности С-400 «Триумф». Дальность поражения целей у комплекса зависит от типа зенитных ракет, так, самая дальнобойная ракета С-400 — 48Н6ДМ — может поражать цели на дальности до 250 км и высоте 10−27 000 метров. Однако ракета 40Н6 даёт беспрецедентные возможности по уничтожению авиации противника на больших дальностях. Максимальная дальность поражения целей у нее — до 400 км, высота цели — до 185 км. Новая ракета также может более эффективно решать задачи противоракетной обороны в том, что касается перехвата оперативно-тактических ракет и баллистических ракет малой дальности (на дистанциях до 60 км). При этом ЗРК Patriot PAC-3 MSE, наиболее совершенный американский аналог, может перехватывать баллистические цели на дистанциях до 35 км.

Это не единственные преимущества новой ракеты, и тем важнее, чтобы новая зенитная ракета С-400 действительно была принята на вооружение. Ранее уже неоднократно заявлялось о ее скорой готовности, но история так и тянется с 2012 года. Остаётся надеяться, что 40Н6 начнёт поступать в войска уже в этом году.

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