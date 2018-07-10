Киев, 10 июля, 2018, 10:07 — ИА Регнум. Украинский политолог Руслан Бортник считают итоговую резолюцию саммита «Украина — ЕС» достаточно сбалансированным документом по типу «и волки сыты, и овцы целы». Свое мнение эксперт выразил в Facebook после завершения саммита.

President.gov.ua Петр Порошенко. Саммит Украина — ЕС. Брюссель. 09.07.2018

ИА REGNUM напоминает, что ХХ саммит «Украина — ЕС» состоялся 9 июля, главными темами мероприятия были заявлены — следующие шаги в реализации Соглашения об ассоциации и области свободной торговли; прогресс реформ на Украине и их поддержка со стороны ЕС; вопросы, связанные с кризисом и конфликтами; а также вопросы региональной и внешней политики, в частности, отношения с Россией, энергетической безопасности и действий по итогам саммита «Восточного партнерства», прошедшего в 2017 году.

Бортник отмечает ключевые моменты отношений Киева и Брюсселя, зафиксированные в резолюции:

«Соглашение об Ассоциации хорошо работает, и примером тому является увеличение торговли и безвизовый режим;

ЕС признает «европейские устремления» Украины, но речь о перспективе членства или «кандидатства» пока не идет;

реформы в Украине идут успешно, особенно в части децентрализации, госзакупок, экологии, здравоохранения и пенсионного обеспечения;

безвизовый режим будет сохранен только при условии борьбы с коррупцией, которая включает в себя внесение правок в закон об Антикоррупционном суде и создание механизма проверки е-деклараций чиновников, срочной отмены обязательства по е-декларированию общественных активистов;

Украина должна предпринять немедленные шаги для отмены всех мер, несовместимых с положениями Соглашения об ассоциации и другими международными торговыми обязательствами;

Украина — стратегический транзитер газа;

прогресс во внедрении Административного соглашения между министерством обороны Украины и Европейским оборонным агентством;

ЕС требует обеспечения полных прав гражданина Украины для украинцев, проживающих на временно неподконтрольной правительству территории».

В свою очередь «Голос Америки», анализируя итоги саммита, приводит мнение эксперта Украинского независимого центра политических исследований Юлии Тищенко, которая заявила о «позитивном статус-кво, гарантирующем продолжение сотрудничества».

«На нем не было роздано никаких авансов, что в нынешних условиях для Украины очень важно. Евросоюз подтвердил желание выделить транш макрофинансовой помощи в размере один миллиард евро — это хороший сигнал и симптом, который подчеркивает желание Евросоюза увидеть продвижение реформ в Украине, несмотря на сложный избирательный год, осознание всей сложности ситуации, связанной с войной, буферностью Украины», — заявила Тищенко.

По ее мнению, для Кремля этот саммит может стать очередным сигналом для раздумий.

«На саммите не произошло констатации глубоких проблем Украины, не было разговоров о том, что Евросоюз должен как-то изменить свою политику по «украинскому вопросу». Наоборот — было подтверждено желание поддерживать санкции, хотя на самом деле в Евросоюзе есть сложные дискуссии, они мотивированы ролью тех бизнесов, которые в разных странах — в Германии или Голландии, могут сотрудничать с Россией», — отмечает эксперт.

Издание «Страна» называет саммит 9 июля «незаметным».

"Он должен был состояться, поскольку значился в графике мероприятий и не обнаружилось ни одного повода, чтобы отменить его. Ведь отмена саммита — это один из видов наказания для украинской власти, но в последние месяцы она вела себя более-менее послушно. Поэтому саммит состоялся, хотя он и не был нужен никому… Нынешний саммит провели так, чтобы его не заметили. Не было ни пиара, ни ожиданий, ни тем для ожиданий и пиара. А это значит, что и сам Порошенко в свои «четыре направления» не верит», — констатирует СМИ в своей публикации.

ИА REGNUM напоминает, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что на саммите был согласован дальнейший путь сближения с Евросоюзом. По его словам, речь идет не о подписании нового договора, а о развитии существующих договоров. Также он назвал четыре направления «сближения» — энергетика, внедрение шенгенского законодательства, внедрение цифрового рынка, углубление таможенного сотрудничества.