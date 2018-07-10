Москва, 10 июля, 2018, 09:57 — ИА Регнум. В ЛДПР приветствуют отмену роуминга на территории России, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля. При этом лидер ЛДПР Владимир Жириновский пожаловался на то, что депутаты «Справедливой России» позаимствовали их идею.

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«Прошло восемь лет. Все у нас воруют наши наработки. Наглость, надо ввести вариант авторского права, берете тему — хоть сообщайте», — сказал парламентарий.

Госдума в первом чтении обсудит законопроект об отмене роуминга.