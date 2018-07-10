Ярославль, 10 июля, 2018, 09:45 — ИА Регнум. Представители общественного движения «Дороги Ярославля», проанализировав закупку на 400 миллионов, выделенных губернатором на ремонт дорог областного центра, подозревают, что она вновь будет отдана единственному подрядчику и просят вмешаться губернатора и правоохранительные органы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Группа в Facebook «Дороги Ярославля» Закупки на ремонт ярославских дорог вызывают много вопросов

В опубликованном 10 июля обращении общественники приводят аргументы, которые, по их мнению, могут свидетельствовать о том, что закупка готовится под единственного участника:

«Заявка требует использовать микростеклошарики, а смета стекломикрошарики. Как мы понимаем, это для участников конкурсной комиссии совершенно разные вещи, которые кардинально отличаются от микросфер стеклянных для дорожной разметки. Для установки бордюра подрядчик должен использовать цемент М50, так себе цемент, но ладно, а в смете — раствор готовый кладочный М100. То есть два мешка вместо одного? Щебень в заявке марки не ниже 600, а в смете не ниже марки 800. Почему нельзя в заявке написать не ниже 800? Раздел 8 сметы. Устройство нового тротуара. Новый тротуар — это строительство. А контракт у нас на содержание. Первое требует проекта, а второе подразумевает только текущий ремонт, нет?», — недоумевают общественники и приводят еще ряд аргументов в пользу своих опасений.

Не понятно им также, почему заявку размещает департамент социально-экономического развития мэрии города Ярославля, хотя за дороги отвечает департамент городского хозяйства.

«Может, вообще убрать форму заявки, если она многократно увеличивает вероятность отклонения потенциальных участников аукциона, содержит в себе коррупционную составляющую, когда «правильная» заявка может быть передана «нужному» участнику? Сметы более чем достаточно, хотя от необходимости проекта мы никуда не ушли?», — спрашивают общественники.

Они также обращают внимание на тот факт, что все недавние торги, целью которых было привлечение крупного дорожника, привели к отсутствию конкурентов и победе подрядчика, который не может выполнить контракт своими силами.

«Это минус для бюджета, увеличение сроков и неудобство для горожан и жителей области. Мы просим губернатора, ФАС, правоохранительные органы, независимых специалистов проверить конкурсную документацию и дать экспертную оценку данной закупке, от которой зависит благосостояние почти каждого жителя города и области», — пишут представители общественного движения «Дороги Ярославля».

Между тем стоит отметить, что ход работ по программе БКД в Ярославле вызывает вопросы — полностью сдана только одна дорога. На одной из основных магистралей города, Ленинградском проспекте, куда подрядчик вышел на прошлой неделе, о ремонте пока ничего не говорит, во всяком случае, на большей части дорожного полотна.