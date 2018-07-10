Киев, 10 июля, 2018, 09:38 — ИА Регнум. Украина может остаться без жидкого хлора для обеззараживания питьевой воды, сообщает 9 июля пресс-служба Ассоциации водоканалов Украины.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Очистные сооружения

Согласно сообщению, крупнейшее предприятие по производству жидкого хлора на Украине «ДнепрАзот» с середины июня прекратило работу. Несмотря на то, что местные чиновники договорились о возобновлении производства, «ДнепрАзот» по-прежнему не работает.

В связи с этим на Украине в ближайшее время могут начаться серьезные перебои в поставках питьевой воды в централизованную водопроводную сеть. Вопрос пытаются решить импортом жидкого хлора, однако с этим также связано множество проблем.

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Напомним, «ДнепрАзот» перестал работать с 15 июня. Причина — подорожание природного газа, цена которого составляет порядка 80% от стоимости продукции завода. По словам главы правления «ДнепрАзота» Сергея Сидорова, если в ближайшее время не будет решен вопрос с ценой на газ, предприятие будет законсервировано, 4 тыс. человек персонала будут уволены, а запустить завод заново уже будет невозможно.