Москва, 10 июля, 2018, 09:34 — ИА Регнум. Если встреча президентов США и РФ в Хельсинки пройдет успешно, то пророссийские силы в Европе получат очень мощный импульс к давлению на Брюссель и антироссийские элиты, считает шеф-редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Флаг ЕС

Переговоры между Путиным и Трампом состоятся 16 июля. Это будут первые официальные переговоры Путина и Трампа на высшем уровне с момента избрания бывшего телеведущего и бизнесмена президентом США.

На встрече в Хельсинки и Дональду Трампу, и, в меньшей степени, Владимиру Путину нужна победа. Трампу она нужна больше для внутриполитического употребления в духе того, что, мол, видите, мы двадцать лет не могли договориться с Россией, а я договорился, после чего начать новую атаку на демократов в преддверие довыборов в Конгресс осенью 2018 года.

Путину победа нужна для воздействия на внешнеполитических оппонентов России в плане подвижек в диалоге и отмены антироссийских санкций. Если встреча пройдет успешно, то пророссийские силы в Европе получат очень мощный импульс к давлению на Брюссель и антироссийские элиты.

Но гораздо большее значение имеет фактор углубления политических трений внутри ведущих европейских стран по поводу России. Поскольку если все увидят, что фактически Трамп отменяет для России режим санкций, то нынешнее руководство Евросоюза и ведущих стран ЕС окажется в идиотском положении.

Тема Сирии и Украины будет использована только для отвода глаз, так как реально у лидеров России и США совсем другие глобальные проблемы — им надо разобраться с мировым глубинным государством. Если они смогут решить эту задачу, мир ожидаем совсем иное светлое будущее, чем это было еще пару лет назад.

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