Пекин, 10 июля, 2018, 09:46 — ИА Регнум. Наивысший уровень предупреждения — красный — объявлен в Китае в связи с приближением тайфуна «Мария». Такое сообщение распространило 10 июля метеорологическое управление КНР.

NASA Тайфун

Удар стихии придется на провинцию Фуцзянь, говорится в сообщении. В 10:00 по местному времени расстояние между тайфуном и уездом Сяпу провинции Фуцзянь составляло 730 км. Ветер в эпицентре тайфуна дует со скоростью 52 м/с.

Ожидается, что на побережье провинции Фуцзянь «Мария» обрушится утром 11 июля. Затем тайфун частично потеряет силу и подойдет к восточной части провинции Цзянси.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти провинции предупредили рыбаков о необходимости вернуться в гавань. Все туристические курорты в регионе должны к вечеру 10 июля прекратить работу.

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