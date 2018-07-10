Иваново, 10 июля, 2018, 09:29 — ИА Регнум. Первая в Ивановской области современная многофункциональная спортивная площадка появится в микрорайоне Московский областного центра. Ее обещают построить уже в этом году. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, доложил на встрече 9 июля глава Иванова Владимир Шарыпов временно исполняющему обязанности губернатора региона Станиславу Воскресенскому в ходе рабочей поездки в микрорайон.

Пресс-служба администрации Иванова Первая в Ивановской области многофункциональная спортплощадка появится в областном центре

Участок был предоставлен ДСК для комплексного освоения в целях жилищного строительства. Площадка в этом микрорайоне должна была появиться еще несколько лет назад: ее жителям обещал застройщик, однако и после завершения строительства площадка для спорта и отдыха в одном из самых активно развивающихся районов города не появилась.

В прошлом, 2017 году, в рамках общественного голосования по определению объектов для благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» жители выбрали в том числе и эту территорию. Был разработан эскиз предполагаемого сквера площадью более 2 га, но реализовать планы в 2017 году не удалось, так как земельный участок находился в аренде у компании ДСК (сейчас находится в процедуре банкротства).

«В марте 2018 года мэрия в судебном порядке вернула в собственность города территорию под сквер и междворовые дороги в Московском микрорайоне. Таким образом объекты выведены из конкурсной массы, и мы можем поддерживать их нормативное состояние и заниматься благоустройством», — рассказал Владимир Шарыпов.

Теперь на этой территории обещают построить современную спортплощадку. Ее размер составит 40 на 50 метров: здесь можно будет играть в футбол, волейбол, баскетбол, зимой — залить каток. Вторую часть площадки займет силовое оборудование для воркаута.

«В середине августа планируется начать работы по подготовке покрытия и устройству наружного освещения. В начале сентября начнется монтаж и установка оборудования», — уточнил Владимир Шарыпов.

Из областного бюджета на эти цели выделено 13 млн рублей.