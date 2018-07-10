Москва, 10 июля, 2018, 09:25 — ИА Регнум. Китай взял в отношениях с США максимально мягкую линию, чтобы иметь возможность выиграть время и нарастить свои экономические и военно-политические мускулы перед схваткой, считает шеф-редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Ранее газета South China Morning Post со ссылкой на источники сообщила, что власти Китая направили некоторым государственным СМИ распоряжение, в котором попросили сотрудников изданий на фоне торговой войны между Пекином и Вашингтоном не использовать в своих материалах «агрессивный язык».

Если данная информация верна, в чем лично я глубоко сомневаюсь, то это означает лишь то, что руководство Китая очень серьезно относится к возможности резкой эскалации отношений с США и будет стараться любым способом этого избежать. Отказ от критики Трампа означает стремление избежать ответной резкой реакции американского лидера и перевода конфликта в публичную плоскость, к чему Пекин пока не готов.

Потерять лицо руководство Китая пока не готово, так как не готово к резкой эскалации конфликта с США. Поэтому и линия в отношении США берется максимально мягкая, чтобы иметь возможности выиграть время и нарастить свои экономические и военно-политические мускулы перед предстоящей схваткой с Вашингтоном.

Хотя в таком случае полностью нельзя исключать и вариант договоренности за счет третьей стороны при паритете сил с целью перенести конфликт в отдаленное будущее, пока есть возможность осваивать другой рынок и добывать его ресурсы.

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