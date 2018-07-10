Красноярск, 10 июля, 2018, 09:20 — ИА Регнум. Жителей Красноярского края предупредили, как распознать съедобные и ядовитые грибы, а также как избежать отравления. В качестве одной из основным причин, приводящих к острым отравлениям грибами, в региональном Роспотребнадзоре назвали неправильное приготовление блюд из некоторых съедобных и условно съедобных видов грибов.

Гриб

Это относится к таким грибам, как грузди, волнушки, валуи, горькушки, рядовки, толкачики. После их употребления, если они неправильно приготовлены, у пострадавших чаще всего возникает острый гастроэнтерит. Для обезвреживания условно съедобных грибов требуется специальная предварительная обработка, в процессе которой раздражающие и ядовитые вещества удаляются из плодовых тел — отваривание или вымачивание с многоразовой сменой воды.

В ведомстве предупредили, что отравиться можно и съедобными грибами. В старых грибах, наряду с полезными веществами, часто имеются продукты разложения белков, пагубно влияющие на организм человека. Дали в ведомстве и еще несколько советов: ни в коем случае нельзя мариновать или солить грибы в оцинкованной посуде; следует тщательно очищать и промывать от земли предназначенные для консервирования грибы; не покупать сушёные, солёные, маринованные и консервированные грибы у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли.

Добавим, что ни в 2017 году, ни за текущий период 2018 года на территории Красноярского края не было зарегистрировано ни одного случая отравления грибами.