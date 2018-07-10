Киев, 10 июля, 2018, 09:30 — ИА Регнум. 9 июля на украинском химическом заводе «ДнепрАзот» (г. Каменское, Днепропетровская область) состоялся массовый протестный митинг, в котором приняли участие около 4 тыс. сотрудников предприятия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Грязная вода

Протестующие приняли резолюцию с решением провести следующую акцию 11 июля в Киеве, возле Кабинета министров, и собрать там 5 тыс. человек. Процесс протеста возглавляет Социалистическая партия Украины.

Напомним, что химический завод «ДнепрАзот» на Украине — поставщик минеральных удобрений и единственный в стране производитель жидкого хлора для дезинфекции воды — остановлен с 15 июня на неопределенный срок.

Глава предприятия Сергей Сидоров обвинил в сложившейся ситуации официальный Киев.

«Политика государства, помноженная на внешние рыночные факторы, которая навязана украинским химикам, создала все предпосылки, что отечественная химия на грани уничтожения. К сожалению, потери от подобных действий уже в этом году будут колоссальными. Очень жаль, что страна, которая хочет стать цивилизованной, которая заявляет о приверженности европейским ценностям и стремится к достойным условиям жизни для населения, теряет свою промышленность, теряет лучшие кадры, создает предпосылки для социального напряжения в городах», — заявил он.

Также он подчеркнул, что завод остановили, что называется, на самом «скаку» — после сложнейшего, уникального по сути и очень дорогостоящего капитального ремонта азотной группы цехов.

«У нас 100% готовность к выпуску продукции, у нас масса планов и производственных задач, в конце концов, у нас есть социальные обязательства перед регионом и Украиной, а у меня лично — перед моим коллективом, но из-за высокой цены на газ мы не имеем возможности включиться», — резюмировал директор «ДнепрАзота».

На митинге 9 июля глава СПУ Илья Кива возложил ответственность за происходящее на президента Украины Петра Порошенко.

«Сегодня противник уничтожает нацию. Сегодня противник — это президент, который проводит политику геноцида собственного народа. Аграрная страна теряет собственные удобрения и начинает закупать их у страны-агрессора. Предприятия останавливаются, семьи остаются без дохода. Сегодня 4 тысячи сотрудников предприятия могут остаться без работы, без возможности кормить свои семьи. Ведется политика тридцатых годов, когда население вымирало от голода. Это преступная политика президента Порошенко. Сегодня вас лишили работы, а завтра будут лишать жизни», — заявил на митинге Кива.

СМИ отмечают, что последствия остановки могут стать катастрофическими как для Каменского, так и для всей Украины. Среди наиболее реальных угроз сегодня — это коллапс в обеспечении Украины питьевой водой, ведь «ДнепрАзот» на данный момент — единственный производитель жидкого хлора, которым обеззараживается питьевая и сточная вода. Также городским властям приходится в экстренном порядке решать, как перезимовать жителям города, квартиры которых отапливались от заводской теплоэлектроцентрали.

В правительстве Украины ситуацию вокруг предприятия не комментируют.

«ДнепрАзот» — одно из старейших предприятий в химической отрасли Украины, основано в 1938 году. Входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности страны.