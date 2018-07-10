Москва, 10 июля, 2018, 09:12 — ИА Регнум. За картофель и другие садово-огородные несертифицированные растения, которые якобы хотели запретить сажать на приусадебных участках российским дачникам, можно не беспокоиться. Доктор экономических наук Никита Кричевский знает, для чего СМИ распустили панические слухи о планируемом введении административных штрафов за выращивание урожая для личных нужд из собственного посадочного материала. Своеобразную заметку для дачников он опубликовал на своей странице в Facebook.

Александр Беляев Картофель

«Изящный, но известный способ отвлечь общественное мнение от пенсионной тематики. Наверху не дураки сидят, не зря свой сертифицированный хлебушек кушают», — заявил, в частности, известный экономист.

Напомним, сообщение «Новых известий» о возможности внесения изменений в статью 10.12 КоАП, в соответствии с которой штрафам от 500 рублей до 1 тыс. рублей будут подвергнуты дачники, использующие для посадки картофеля и других садово-огородных растений собственный семенной материал (а не сертифицированный, купленный в магазинах), уже опровергли в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору.