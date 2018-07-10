Тбилиси, 10 июля, 2018, 08:57 — ИА Регнум. Делегация Грузии во главе с президентом Георгием Маргвелашвили прибыла в Брюссель для участия в саммите НАТО. По информации пресс-службы президента, Георгий Маргвелашвили вылетел в столицу Бельгии из Анкары, где накануне принимал участие в церемонии инаугурации избранного на очередной срок президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Nato.int Грузия и НАТО

Вместе с президентом в мероприятиях в рамках саммита будут участвовать представители его администрации, советники и секретарь совета национальной безопасности Давид Раквиашвили. В Брюссель из Тбилиси также направятся министры иностранных дел, обороны и начальник Генштаба ВС Грузии.

За 5 дней до саммита Георгий Маргвелашвили созвал заседание Совета национальной безопасности, которое прошло в полном составе и на котором были рассмотрены перспективы и ожидания Грузии от предстоящего саммита.

После заседания Совбеза президент и другие члены совета сделали многообещающие заявления о переходе отношений Грузии — НАТО на новый этап, достойной оценке, которую получит достигнутый страной прогресс в Брюсселе, и «шаге вперед», который Грузия сделает на саммите на пути к членству в НАТО.

Особый акцент все представители Совбеза делали на предстоящем участии Грузии в двух очень важных, по их оценке, встречах в рамках саммита — встрече в рамках RSM (миссия «Решительная поддержка» сил НАТО в Афганистане) и заседании, посвященном вопросам региональной безопасности.

«В результате нашей совместной работы, в том числе с министерствами обороны и иностранных дел, мы уже достигли успеха, который состоит в том, что на обеих встречах на высшем уровне, на которых присутствуют страны, не являющиеся членами НАТО, — в рамках RSM и по вопросам региональной безопасности — будет представлена и Грузия. Это беспрецедентное достижение, так как лидеры стран НАТО на этой встрече будут обсуждать вопросы безопасности Грузии», — заявил Георгий Маргвелашвили.

Подводя итоги заседания Совбеза, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, со своей стороны, выразил уверенность, что на саммите члены альянса надлежащим образом оценят прогресс, которого Грузия достигла путем реформ.

Он также подчеркнул значение участия Грузии в двух отдельных встречах в рамках саммита и назвал этот факт беспрецедентным.

«Это первый случай в отношениях Грузии и НАТО, когда Грузия будет присутствовать на подобных встречах, в которых примут участие все члены НАТО на уровне лидеров. Это доказательство того факта, что отношения Грузии и НАТО перешли на новый этап», — заявил Бахтадзе.

В преддверии саммита на официальном сайте альянса была опубликована его программа и основная информация о предстоящих мероприятиях на английском, французском, а также на русском и украинском языках. Появление в списке языков саммита украинского и отсутствие грузинского вызвало некоторое смятение у грузинских экспертных кругов и общественности, так как в Грузии считают, что страна находится гораздо ближе к членству в альянсе, чем другие претенденты из республик бывшего СССР.