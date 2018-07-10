Москва, 10 июля, 2018, 08:56 — ИА Регнум. Главной причиной ожирения жителей России является употребление в пищу плохих продуктов питания, к которым относится и быстроприготовляемая пища, сообщила врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова в эфире НСН.

Фастфуд. Ожирение

«Изменения в самом сельском хозяйстве приводят к тому, что качество даже самих продуктов ухудшается», — сказала она.

По ее словам, большое количество сахара, дополнительных и животных жиров, которое употребляет в пищу современный человек, не употреблялось никогда. Также виной повального ожирения является маркетинг, используемый производителями продуктов и направленный на бездумное потребление.