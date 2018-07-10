Вашингтон, 10 июля, 2018, 08:55 — ИА Регнум. Член съёмочной группы фильма «Город лжи» Грег Брукс подал в суд на голливудского киноактёра Джонни Деппа из-за избиения. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Джонни Депп

Отмечается, что Брукс обвиняет Деппа в том, что тот в состоянии алкогольного опьянения непристойно выражался, а затем нанёс ему два «жёстких и агрессивных» удара в область грудной клетки в ответ на требования, относящиеся к рабочему процессу.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что голливудская звезда Джонни Депп обвинил в халатности, мошенничестве и нарушении обязанностей доверенного лица своего экс-менеджера Джоэла Мандела и его брата Роберта.

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