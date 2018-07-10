Вашингтон, 10 июля, 2018, 08:47 — ИА Регнум. Один из пользователей соцсетей назвал Бена Аффлека пророком из-за того, что актёр ещё в 2003 году смог предсказать успех сервисов Netflix и Spotify. Об этом 9 июля рассказал портал The A.V. Club.

Erin Бен Аффлек

Пользователь Twitter John Backus нашел видеоинтервью Аффлека 2003 года, в котором тот кратко рассказал о будущем потоковых сервисов. Актёр не только предсказал, что в будущем фильмы можно будет посмотреть в сети по запросу, но и то, что многие компании будут использовать модель подписки.

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Напомним, в 2003 году вышел фильм «Сорвиголова» с Беном Аффлеком в главной роли. При бюджете $78 млн фильм весьма слабо выступил в прокате США, собрав лишь немногим более $102 млн. Сумма общемировых сборов картины в итоге составила $179 млн.