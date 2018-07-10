Екатеринбург, 10 июля, 2018, 08:38 — ИА Регнум. В Екатеринбурге площадь пожара на складе моторного масла возросла с 400 до 800 квадратных метров. Об этом сообщает 10 июля пресс-служба МЧС Свердловской области.

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«Здание склада полностью охвачено огнем. Площадь пожара составляет 800 квадратных метров», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что горящее масло создало в очаге пожара высокую температуру и способствовало выделению большого количества дыма.

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