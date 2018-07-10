Вдвое выросла площадь пожара на складе в Екатеринбурге
Екатеринбург, 10 июля, 2018, 08:38 — ИА Регнум. В Екатеринбурге площадь пожара на складе моторного масла возросла с 400 до 800 квадратных метров. Об этом сообщает 10 июля пресс-служба МЧС Свердловской области.
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Пожарный
«Здание склада полностью охвачено огнем. Площадь пожара составляет 800 квадратных метров», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Отмечается, что горящее масло создало в очаге пожара высокую температуру и способствовало выделению большого количества дыма.
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