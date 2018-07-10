Каракас, 10 июля, 2018, 08:37 — ИА Регнум. Группа заключенных устроила бунт и захватила здание в специальной тюрьме Боливарианской службы разведки в Каракасе, передает NTN24.

Полиция

Из сообщения следует, что действия заключённых были спровоцированы отказом со стороны администрации тюрьмы во встречах с адвокатами и близкими на протяжении 55 дней.

В настоящее время у стен исправительного учреждения скопилось большое число родных и близких заключенных. Некоторые из них сообщили, что готовы поддерживать протест осужденных, пока не будут освобождены те из них, в отношении которых есть соответствующий приказ.

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