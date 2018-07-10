Ульяновск, 10 июля, 2018, 08:33 — ИА Регнум. В Ульяновской области уборочная кампания началась раньше, чем в прошлом году. Во время сбора урожая во всех муниципалитетах будут приняты особые меры пожарной безопасности, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Agrokor.hr Комбайны в поле

В минсельхозе области напоминают, что «из-за погодных условий посевная проходила со значительным опозданием», но «в дальнейшем ситуация нормализовалась». В настоящее время аграрии начинают уборку технических культур, завершается подготовка к страде. По информации специалистов аграрного ведомства, многолетние травы скошены на площади более 46 тыс. га, что составляет 73,6% от плана. Однолетние травы заготовлены на площади 50 га, запасено более 29 тыс. тонн сена, а также порядка 60 тыс. тонн сенажа.

По данным правительства, в регионе работают около 260 сельскохозяйственных предприятий. По статистике, ежегодно на объектах сельхозназначения происходит до пяти пожаров. Причиной становится, как правило, тепловое самовозгорание из-за повышенной влажности зерна и образования большого количества пыли при работе с зерном, что может приводит к взрывам.

«В местах хранения зерна необходимо обеспечить условия для защиты урожая от повреждений и его потери в случае возгораний. Все специалисты должны заблаговременно предпринять меры по обработке конструкций деревянного зернотока, проверить противопожарные сигнализации, а также обеспечить водоснабжение», — заявил председатель правительства Александр Смекалин в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас в регионе работают десять хлебоприемных предприятий общей производственной мощностью 700,4 тыс. тонн. По информации регионального управления МЧС, при проверках на сельскохозяйственных предприятиях были выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Основные проблемы касаются работы систем автоматической пожарной сигнализации, неисправности и отсутствия наружного противопожарного водоснабжения.

По периметру сельских населённых пунктов, граничащих с лесными массивами и пожароопасными полевыми участками, будет произведена опашка. До начала уборки урожая для персонала сельскохозяйственных предприятий будет организован специализированный противопожарный инструктаж. Меры по обеспечению пожарной безопасности реализуются на территории всех муниципальных образований. Вопрос находится на личном контроле губернатора Сергея Морозова.

Отметим, что в Ульяновской области установилась жаркая, сухая и ветреная погода. Сохраняется высокий класс (третий) пожарной опасности, в отдельных муниципалитетах действует 4−5-й класс пожарной опасности. С начала пожароопасного сезона в регионе ликвидировано 105 природных пожаров.