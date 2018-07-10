Горно-Алтайск, 10 июля, 2018, 08:38 — ИА Регнум. Губернатор Республики Алтай Александр Бердников неприятно удивлён решением польских властей о сносе советских памятников. Свою позицию по этому вопросу он изложил на странице в социальных сетях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Памятник. Забытый 1945

По мнению губернатора, разработка планов массового уничтожения мемориалов советским воинам свидетельствует о том, что Институт национальной памяти занимается не сохранением, а уничтожением исторической памяти.

Александр Бердников напомнил, что в числе прочих в Польше хотят уничтожить и память об уроженце Республики Алтай, гвардейце из маленького села Теректа Усть-Коксинского района Николае Анисимовиче Нагибине, который форсировал Одер и погиб на польской земле, освобождая её от фашистских оккупантов.

«Он был похоронен вместе с сотнями, тысячами других наших бойцов. Посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза, а на месте форсирования реки установлен памятник, который теперь предлагается снести. Я искренне надеюсь, что польский народ не разделяет точку зрения «Института беспамятства» и не поднимет руку на святое. Это было бы страшной, непростительной ошибкой», — считает Александр Бердников.

Он также напомнил, что в далеком 1944 году солдаты Советской армии вместе с частями Войска Польского вызволяли Польшу из фашистской оккупации, и многие пожертвовали собой в страшных боях.

«Это был беспримерный, бессмертный подвиг, и мы всегда будем помнить о нем. Попытки переписать историю не увенчаются успехом», — считает глава Республики Алтай.

Как уже сообщало ИА REGNUM, польские власти приняли решение о сносе 75 советских памятников в рамках действия закона о запрете коммунистической идеологии. Известно, что большая часть монументов, подлежащих уничтожению, посвящена памяти погибших бойцов и командиров Красной армии, освобождавших польский народ от фашистских захватчиков.

По данным «Коммерсанта», уничтожить памятники рекомендовал местным властям польский Институт национальной памяти.