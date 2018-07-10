Токио, 10 июля, 2018, 08:24 — ИА Регнум. Число погибших от наводнения в Японии увеличилось до 134, судьба еще 88 человек остается неизвестной, сообщил 10 июля генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга на пресс-конференции в Токио.

Иван Айвазовский. Всемирный потоп. 1864

По его словам, пропавшими без вести числятся десять человек, безопасность еще 78 жителей Японии подтвердить не удалось.

«Есть около 100 сообщений от очевидцев о том, что поток унес машину с человеком внутри, и другие», — сказал Суга.

Он добавил, что на помощь пострадавшим районам выделено 2 млрд иен (1,1 трлн рублей).

Напомним, из-за обрушившихся на Японию ливневых дождей оказались затопленными несколько районов. Из зоны паводка были эвакуированы около 1,8 тысячи человек. Власти страны устанавливают масштаб бедствия. По данным на вечер понедельника, число погибших составляло 126 человек.