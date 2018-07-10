Вашингтон, 10 июля, 2018, 08:28 — ИА Регнум. Переговоры с российским правительством похожи на попытки «договориться с мафией». Об этом заявил сенатор-республиканец Джон Нили Кеннеди, приезжавший в Москву в составе делегации американских конгрессменов, передает агентство Associated Press.

Treasurer Ron Henson Джон Нили Кеннеди

Кеннеди отметил, что переговоры проходили в «сварливой» атмосфере, министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с конгрессменами вел себя, как «задира». Сенатор добавил, что в России нет политической философии, есть только философия денег и силы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенатор Кеннеди пригрозил России «драконовскими мерами», если Москва попытается влиять на выборы в конгресс в ноябре 2018 года. Он также признался, что не ждет много от встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, назначенной на 16 июля.

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