Москва, 10 июля, 2018, 08:18 — ИА Регнум. В данном мероприятия приняли участие министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, первый заместитель министра Джамбулат Хатуов, директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Петр Чекмарев, директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Евгений Корчевой, председатель Комитета Государственной Думы РФ по аграрным вопросам Владимир Кашин, главы регионов, включая губернатора Липецкой области Олега Королева, руководители региональных органов управления АПК и ведущих агропредприятий, производителей удобрений, сельхозпроизводители и представители научного сообщества.

Черкасский Андрей ИА REGNUM Поле

Главной темой Всероссийского дня поля, собравшем свыше 20 тысяч человек из 70 регионов России, стала тема развития селекционных технологий, и специально для мероприятия на поле Госсорткомиссии было высеяно более 1000 сортов и гибридов 45 сельскохозяйственных культур на площади более 30 га. Основу системы минерального питания высеянных культур составили карбамид и комплексные минеральные удобрения «ФосАгро». Всего было заложено 1700 сортоопытов.

В рамках выставки глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев посетил экспозицию Группы «ФосАгро», где ему было доложено о планах по дальнейшему развитию рынка потребления минеральных удобрений в России.

По словам генерального директора Группы «ФосАгро» Андрея Гурьева, «сейчас продукция Группы «ФосАгро» востребована в 100 странах мира. Но при этом неизменным стратегическим приоритетом для нас является российский рынок, где компания выступает лидирующим поставщиком удобрений. «ФосАгро» постоянно прикладывает значительные усилия для развития рынка потребления удобрений и увеличения его емкости внутри страны».

Заместитель генерального директора по продажам и маркетингу ПАО «ФосАгро» Сергей Пронин отметил, что в России Группа «ФосАгро» продает больше удобрений, чем в другой любой стране мира. Только за последние 5 лет компания увеличила поставки удобрений и кормовых фосфатов на внутренний рынок почти в 2 раза — до 2,3 млн. тонн по итогам 2017 г.».

«Всероссийский день поля — одно из лучших мероприятий для понимания реальной ситуации, как в отрасли в целом, так и в регионе проведения выставки. Так, в прошлом году, по результатам участия во Всероссийском дне поля в Татарстане, нами было принято решение о запуске на юге Республики первого центра дистрибуции, который начнет свою работу уже в текущем месяце. Он станет 24-м по счету дистрибуционно-логистическим центром «ФосАгро-Регион» в России, и позволит запасать удобрения сразу для нескольких регионов Поволжья. Здесь, в Липецкой области, наша дочерняя компания работает уже более 15 лет, у нас три дистрибуционно-логистических центра. Надеюсь, работа с аграриями в рамках нынешнего Всероссийского дня поля поможет нам более детально проработать планы по расширению и в Липецкой области, и в ряде других регионов Черноземья», — заявил генеральный директор ООО «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк.

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, подводя итоги мероприятия подчеркнул необходимость системного наращивания эффективности, продуктивности и конкурентоспособности российского АПК, готовности отрасли к конкурентной борьбе на внешних рынках.