Чита, 10 июля, 2018, 08:00 — ИА Регнум. Информация, поступающая сегодня, 10 июля, из Забайкальского края, напоминает сводки военных лет: вышедшие из берегов реки затопили значительные территории населённых пунктах, разрушив десятки мостов и дорог. Вот только некоторые из сообщений, опубликованные на сайте «Чита.Ру»:

Цитата из видео очевидцев наводнения в Забайкалье Наводнение в Забайкалье: разрушенная паводком дорога в Шилкинском районе

«Улица Малая немного под водой, она тут впритык к подъездам подошла, утопила магазинчик, перекрыта Набережная, подтоплена Мостовая»;

"Поворот на дачные кооперативы между кольцом в Северном и к школе 17: сотни машин, люди на лодках плавают. В поле в воде плавает машина МЧС»;

«Паводок в Горном: по воде плывут сараи и дома»;

«Подтоплена дорога под железнодорожным мостом на улице Ярославского, кафе утонуло там, вода подошла к новым многоэтажкам»;

«Шилка тоже вся под водой, многие дома по самые трубы затоплены»; «Дорога между Смоленкой и Угданом разрушена»;

«И, судя по многочисленным фото‑ и видеосвидетельствам, у спасателей и властей до сих пор нет точной картины размаха бедствия. К примеру, ГУ МЧС по Забайкальскому краю информирует, что наводнение, произошедшее по причине затяжных дождей, привело к тому, что 8 июля вышедшие из берегов реки подтопили шесть населённых пунктов в Шилкинском, Нерчинском и Карымском районах.

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«Вода зашла в 157 домов, в которых проживают 483 человека. От разгула стихии также пострадали 630 приусадебных участков домов с населением более 1,4 тысячи человек», — поясняют спасатели.

Между тем, очевидно, что одну из самых тяжёлых ночей пережили сегодня многие жители Читы: вода реки Читинка (левый приток Ингоды) подтопила приусадебные участки и некоторые жилые дома в селах Шишкино, Береговой и Верх-Чита, а также дачные кооперативы в окрестностях столицы региона.

Цитата из видео очевидцев наводнения в Забайкалье Наводнение в Забайкалье. Затопленная машина спасателей

Вот как описывает пережитое на своей странице в Facebook N.:

«Это кошмар! Что есть цена человеческой жизни? Никто не поможет тебе — только ты сам… Службы спасения? Нет! Организованной эвакуации — нет! Ничего нет. Лишь мигалки с машинами, трактора, которые никому не нужны уже, люди спасают себя сами и своих близких. Я никогда не думала, что могу оказаться в самой гуще таких событий.

Спасение моей бабушки и её такой же старенькой соседки прошло удачно лишь благодаря героизму моего любимого. Он — герой! Да, утопил машину <…>. Зато бабушка — жива! Плачу от счастья, от того, что у меня такой муж.

Огромное спасибо тем, кто помогал. Я не знаю, как зовут того эмчеэcника, который был все время с Сашей и помогал один эвакуировать людей, благодаря которому мужа просто пустили за линию воды. Бойцы отряда «Гром», которые пустили меня всю мокрую погреться в машину, девушку, которая разрешила посидеть в машине уже спасенным бабушкам, водителю УАЗика, который собирал всех по пути и вывозил и своих, и чужих, и моему папе, который нас увез домой. Спасибо Вам, и храни Вас Господь.

А что я видела, стоя у гостиницы «Амур»? Полное бездействие властей. Мои звонки в службу спасения заканчивались разговором, что они не будут принимать данные людей, которые находятся там, где идёт большая вода, дэпээсники, которые просто перегородили дорогу и не пускали машины, даже чтобы увезти спасенных: два часа человек 10 спасателей надували лодку. Штаба нет.

Я видела многодетную семью, которая, вся мокрая, жалась к друг другу и плакала. Женщину, которая час говорила и рыдала в трубку, а потом на моих глазах её муж принёс их ребёнка живого, но всего мокрого. Писать можно бесконечно… Страх, что там творится».

Цитата из видео очевидцев наводнения в Забайкалье Наводнение в Забайкалье: реки вышли из берегов

О том, что с организацией спасательной операции в регионе наблюдаются явные проблемы, свидетельствуют и другие комментарии.

«Вода реки Читинка вышла на улицу Малую в Железнодорожном районе Читы, никакого оповещения населения нет, однако на место подъехали сотрудники полиции», — пишет «Чита.Ру».

На одном из самых пронзительных видео, опубликованном из затопленных территорий Читы, запечатлён мужчина в потоке бурной воды, который до последнего пытался спасти свой автомобиль. Примечательно, ни один их стоявших на берегу не попытался помочь терпящему бедствие.

Цитата из видео очевидцев наводнения в Забайкалье Наводнение в Чите: люди передвигаются на лодках

Тем временем проблемы жителей Забайкалья продолжают усугубляться. Появилась информация о том, что, поскольку в Чите затопило водозабор, существует опасность отключения подачи воды в городе. Улицы Малая и 3-я Шубзаводская в Чите намеренно, в целях безопасности, отключили от электричества из-за паводков: там без света остаются 1,2 тысячи человек.

Также существует опасность затопления ТЭЦ-2, которая находится на острове недалеко от места слияния Читинки и Ингоды: ТГК-14 отсыпает дамбу, со станции эвакуирован весь персонал, который не задействован в оперативном управлении станцией.

Как уже сообщало ИА REGNUM, беда пришла в Забайкалье вечером 8 июля. Из-за сильных ливней разрушение транспортной инфраструктуры произошло в Тунгокоченском, Шилкинском, Карымском и Читинском районах.

Известно, что в Шилкинском районе помимо железнодорожного моста снесён 40-метровый деревянный мост в селе Средняя Кия. На автодороге Подъезд к селу Кыэкен водный поток снёс водопропускные трубы и разрушил мост длиной 8 метров. В селе Богомягково разрушен мост на подъезде к улице Речная.

Цитата из видео очевидцев наводнения в Забайкалье Наводнение е в Чите: затопленный трактор

Некоторые жители Забайкалья высказывают предположение, что не только дожди спровоцировали такой мощный паводок: нарастанию бедствия могли способствовать спущенные дамбы золотодобытчиков. Тем не менее власти региона накануне заявили, что у населения нет оснований для паники в связи с введением в регионе режима ЧС.

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