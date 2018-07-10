«Это кошмар!»: наводнение в Забайкалье
Чита, 10 июля, 2018, 08:00 — ИА Регнум. Информация, поступающая сегодня, 10 июля, из Забайкальского края, напоминает сводки военных лет: вышедшие из берегов реки затопили значительные территории населённых пунктах, разрушив десятки мостов и дорог. Вот только некоторые из сообщений, опубликованные на сайте «Чита.Ру»:
«Улица Малая немного под водой, она тут впритык к подъездам подошла, утопила магазинчик, перекрыта Набережная, подтоплена Мостовая»;
"Поворот на дачные кооперативы между кольцом в Северном и к школе 17: сотни машин, люди на лодках плавают. В поле в воде плавает машина МЧС»;
«Паводок в Горном: по воде плывут сараи и дома»;
«Подтоплена дорога под железнодорожным мостом на улице Ярославского, кафе утонуло там, вода подошла к новым многоэтажкам»;
«Шилка тоже вся под водой, многие дома по самые трубы затоплены»; «Дорога между Смоленкой и Угданом разрушена»;
«И, судя по многочисленным фото‑ и видеосвидетельствам, у спасателей и властей до сих пор нет точной картины размаха бедствия. К примеру, ГУ МЧС по Забайкальскому краю информирует, что наводнение, произошедшее по причине затяжных дождей, привело к тому, что 8 июля вышедшие из берегов реки подтопили шесть населённых пунктов в Шилкинском, Нерчинском и Карымском районах.
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«Вода зашла в 157 домов, в которых проживают 483 человека. От разгула стихии также пострадали 630 приусадебных участков домов с населением более 1,4 тысячи человек», — поясняют спасатели.
Между тем, очевидно, что одну из самых тяжёлых ночей пережили сегодня многие жители Читы: вода реки Читинка (левый приток Ингоды) подтопила приусадебные участки и некоторые жилые дома в селах Шишкино, Береговой и Верх-Чита, а также дачные кооперативы в окрестностях столицы региона.
Вот как описывает пережитое на своей странице в Facebook N.:
«Это кошмар! Что есть цена человеческой жизни? Никто не поможет тебе — только ты сам… Службы спасения? Нет! Организованной эвакуации — нет! Ничего нет. Лишь мигалки с машинами, трактора, которые никому не нужны уже, люди спасают себя сами и своих близких. Я никогда не думала, что могу оказаться в самой гуще таких событий.
Спасение моей бабушки и её такой же старенькой соседки прошло удачно лишь благодаря героизму моего любимого. Он — герой! Да, утопил машину <…>. Зато бабушка — жива! Плачу от счастья, от того, что у меня такой муж.
Огромное спасибо тем, кто помогал. Я не знаю, как зовут того эмчеэcника, который был все время с Сашей и помогал один эвакуировать людей, благодаря которому мужа просто пустили за линию воды. Бойцы отряда «Гром», которые пустили меня всю мокрую погреться в машину, девушку, которая разрешила посидеть в машине уже спасенным бабушкам, водителю УАЗика, который собирал всех по пути и вывозил и своих, и чужих, и моему папе, который нас увез домой. Спасибо Вам, и храни Вас Господь.
А что я видела, стоя у гостиницы «Амур»? Полное бездействие властей. Мои звонки в службу спасения заканчивались разговором, что они не будут принимать данные людей, которые находятся там, где идёт большая вода, дэпээсники, которые просто перегородили дорогу и не пускали машины, даже чтобы увезти спасенных: два часа человек 10 спасателей надували лодку. Штаба нет.
Я видела многодетную семью, которая, вся мокрая, жалась к друг другу и плакала. Женщину, которая час говорила и рыдала в трубку, а потом на моих глазах её муж принёс их ребёнка живого, но всего мокрого. Писать можно бесконечно… Страх, что там творится».
О том, что с организацией спасательной операции в регионе наблюдаются явные проблемы, свидетельствуют и другие комментарии.
«Вода реки Читинка вышла на улицу Малую в Железнодорожном районе Читы, никакого оповещения населения нет, однако на место подъехали сотрудники полиции», — пишет «Чита.Ру».
На одном из самых пронзительных видео, опубликованном из затопленных территорий Читы, запечатлён мужчина в потоке бурной воды, который до последнего пытался спасти свой автомобиль. Примечательно, ни один их стоявших на берегу не попытался помочь терпящему бедствие.
Тем временем проблемы жителей Забайкалья продолжают усугубляться. Появилась информация о том, что, поскольку в Чите затопило водозабор, существует опасность отключения подачи воды в городе. Улицы Малая и 3-я Шубзаводская в Чите намеренно, в целях безопасности, отключили от электричества из-за паводков: там без света остаются 1,2 тысячи человек.
Также существует опасность затопления ТЭЦ-2, которая находится на острове недалеко от места слияния Читинки и Ингоды: ТГК-14 отсыпает дамбу, со станции эвакуирован весь персонал, который не задействован в оперативном управлении станцией.
Как уже сообщало ИА REGNUM, беда пришла в Забайкалье вечером 8 июля. Из-за сильных ливней разрушение транспортной инфраструктуры произошло в Тунгокоченском, Шилкинском, Карымском и Читинском районах.
Известно, что в Шилкинском районе помимо железнодорожного моста снесён 40-метровый деревянный мост в селе Средняя Кия. На автодороге Подъезд к селу Кыэкен водный поток снёс водопропускные трубы и разрушил мост длиной 8 метров. В селе Богомягково разрушен мост на подъезде к улице Речная.
Некоторые жители Забайкалья высказывают предположение, что не только дожди спровоцировали такой мощный паводок: нарастанию бедствия могли способствовать спущенные дамбы золотодобытчиков. Тем не менее власти региона накануне заявили, что у населения нет оснований для паники в связи с введением в регионе режима ЧС.
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