Луганск, 10 июля, 2018, 07:23 — ИА Регнум. ВСУ один раз нарушили режим тишины в Луганской Народной Республике (ЛНР) за сутки 9 июля, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ИА Красная Весна Попадание снаряда ВСУ в жилой дом. Донбасс

Согласно сообщению, украинские каратели обстреляли Калиновку из станковых противотанковых гранатометов (СПГ).

Ранее украинские войска неоднократно обстреливали ЛНР из минометов различных калибров, гранатометов, стрелкового оружия. Под удар попадали населенные пункты Первомайск, Калиновка, Пришиб, Лозовое, Паньковка, Желобок и другие.

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Напомним, в Донбассе с 1 июля объявлено «хлебное» перемирие. Несмотря на значительное уменьшение интенсивности обстрелов после объявления режима тишины, ВСУ все же продолжают каждый день стрелять по населенным пунктам Донбасса.