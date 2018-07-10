Москва, 10 июля, 2018, 07:23 — ИА Регнум. Торги по нефти закрылись 9 июля в плюсе. Цена на Brent восстановилась до $78,29. Котировки вновь преодолели отметку $78. На европейской сессии цена повысилась на фоне ослабления американского доллара на глобальном валютном рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

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Потом поддержку нефтяному рынку оказали заявления главы саудовской государственной нефтекомпании Saudi Aramco Амина Насера о том, что нефтяной рынок может столкнуться с нехваткой сырья, поскольку крупные представители сектора фокусируются на краткосрочной добыче.

Сегодня, 10 июля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $78,40 (+0,30%). Цена достигла сопротивления $78,50. Если покупатели будут активными на торгах в Европе, тогда рост усилится до $79,40. Если около сопротивления активность проявят продавцы, то стоит ожидать снижения котировок до поддержки $77,84.

Напомним, 9 июля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,57%, до $78,07 за баррель, WTI — на 0,57%, до $71,98 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в сентябре 2018 года на СПбМТСБ составляет $75,20 за баррель.

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