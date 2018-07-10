Трамп позвонил Путину, несмотря на совет «глупых людей» в своем окружении
Вашингтон, 10 июля, 2018, 07:18 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп не стал прислушиваться к своим советникам, которые советовали ему не звонить президенту России Владимиру Путину, пишет 9 июля газета The New York Times со ссылкой на собственный источник.
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Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину
«Это глупые люди, их не следует слушать», — цитирует собеседник издания Трампа.
Источник добавил, что во время разговора с Путиным Трамп пожаловался на сотрудников Белого дома Путину. Звонок состоялся за несколько дней до встречи двух президентов в Хельсинки. Напомним, 16 июля в столице Финляндии состоится саммит глав двух государств.
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