Москва, 10 июля, 2018, 07:16 — ИА Регнум. Российская валюта завершила торги 9 июля в плюсе. Её укреплению против иностранных валют способствовали повышение нефтяных котировок, общее падение курса доллара в первой половине торгов, а также надежды на потепление отношений между Россией и США после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, которая запланирована на 16 июля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

ИА REGNUM Рубль

Рубль никак не отреагировал на планы Минфина увеличить покупки валюты на внутреннем рынке с нефтегазовых доходов в 2019—2021 годах. Может быть, и правильно, что трейдеры проигнорировали трехлетний план, потому что неизвестно, сколько будет стоить нефть в 2019 и тем более через три года.

Курс доллара к закрытию дня снизился до 62,42 руб., курс евро — до 73,30 руб. Пары остаются торговаться в своих диапазонах, в которых они находятся с мая месяца. На старших временных периодах (дневных и недельных) никаких изменений не произошло. И вряд ли что произойдет до 16 июля. В ближайшие дни курс доллара сохранит боковую динамику в диапазоне 62,20−64,00 руб. Для пары евро/рубль актуален ценовой диапазон 72,90−74,30 руб.

Напомним, 9 июля по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 48 коп. (-0,77%), до 62,48 руб., курс евро — на 55 коп. (-0,74%), до 73,45 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,5 млрд (+8,00%), евро/рубль — 496,4 млн евро (+12,25%).

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