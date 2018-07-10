Петропавловск-Камчатский, 10 июля, 2018, 06:29 — ИА Регнум. Камчатский регион на Восточном экономическом форуме — 2018 представит четыре павильона, необычность которых в их форме. Организаторы выбрали визитную карточку дальневосточных регионов — лососевую икру, именно в форме икринки — символа зарождения новой жизни на Камчатке, и будет показан гостям полуостров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Камчатки Экспозиция для ВЭФ-2018

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Как рассказали в Агентстве инвестиций и предпринимательства Камчатки, самый большой из четырёх павильонов на традиционной экспозиции «Улицы Дальнего Востока» будет павильон-икра высотой 5,6 м — «Камчатка-2030». В нём установят светодиодный панорамный экран на 360 градусов, за счет чего посетители смогут ощутить эффект присутствия на полуострове. В одном из сегментов экрана покажут инвестиционный потенциал полуострова: строительство международного аэровокзального комплекса, туристско-рекреационного комплекса «Петропавловская Гавань», круглогодичного горнолыжного курорта, гостиничного комплекса.

Остальные павильоны будут разделены по темам: «Природа. Кроноцкий заповедник», «Туризм» и «Культура».

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«В этом году мы предусмотрели также развлекательную программу. Каждый 2018 посетитель павильона получит приз от Камчатского края. Кроме того, каждый час будут разыгрываться икра, корюшка, сувениры. Мы уверены, что на ВЭФ-2018 экспозицию Камчатки посетит рекордное количество гостей», — добавили организаторы.

Как сообщало ИА REGNUM, участие делегации Камчатки на ВЭФ-2017 и создание павильона стоили местному бюджету 48 млн рублей. В эту сумму также входят транспортные расходы, презентационные материалы и культурная программа.

В 2017 году экспозицию Камчатского края назвали одной из лучших по итогам выставки «Улица Дальнего Востока». Камчатка заняла третье место, второе — Амурская область. А самой лучшей экспозицией признан павильон Хабаровского края.

Напомним, Восточный экономический форум пройдёт во Владивостоке 10−13 сентября. Все регионы ДФО представят свои павильоны на «Улице Дальнего Востока».