Казань, 10 июля, 2018, 04:39 — ИА Регнум. Казанский завод синтетического каучука, который почти 90 лет работает в столице Татарии и спасением которого от финансовых проблем займутся госкорпорация «Ростех» и Министерство промышленности и торговли РФ, пытаются привлечь к ответственности по долгам «дочерней компании», 48% акций которой владеет правительство РФ. Требование о привлечении завода к субсидиарной ответственности по обязательствам АО «КЗСК-Силикон» в размере требований, включенных в реестр кредиторов, выдвинула одна из компаний, которой «КЗСК-Силикон» задолжал по госконтракту — ООО «Метар-Инжиниринг» из Москвы. Она же и истец, год назад инициировавший банкротство компании. Арбитражный суд Татарии в рамках банкротного дела АО рассмотрит это заявление 24 июля 2018 года. Если ходатайство удовлетворят, то у испытывающего финансовые трудности завода появятся проблемы ещё на более чем 4,27 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Aleksandr311 Казанский завод синтетического каучука

Напомним, в 2010 году с участием правительства РФ, ставшим позднее акционером нового юрлица, на базе уже работающего предприятия АО «Казанский завод синтетического каучука» для реализации уникального химического проекта было создано АО «КЗСК-Силикон». Планировалось, что будут построены промышленные мощности по выпуску метилхлорсиланов и продуктов их переработки — на тот момент единственные в своём роде для всего СНГ. Были заключены госконтракты с субподрядчиками из различных регионах, госкорпорация Внешэкономбанк и казанский банк «Спурт», чье руководство (председатель правления Евгения Даутова) владело долей в заводе, выдали кредиты на реализацию проекта. Но последний в процессе строительства подорожал, а ВЭБ отказался кредитовать стройку, уже выдав к тому моменту почти 8 млрд рублей. У компании «КЗСК-Силикон» возникли проблемы и начали расти долги перед субподрядчиками, один из которых — ООО «Метар-Инжиниринг» в 2017 году и обратился с иском в суд, требуя признать компанию банкротом. С конца января 2018 года в отношении АО введено конкурсное производство, сумма долгов, 88% которых приходится на ВЭБ, превышает 4,27 млрд рублей, но рассмотрение ходатайств от кредиторов продолжается, уже удовлетворено более 20 претензий. Одновременно с этим финансовые проблемы начались и у аффилированного банка. «Спурт» был лишён лицензии в конце июля 2017 года, а уже осенью его признали банкротом. На начало июня 2018 года в реестр внесены 2 429 кредиторов банка, сумма их требований превышает 12,091 млрд рублей.

Пострадала от участия в проекте и «материнская компания» — в отношении АО «КЗСК» введено наблюдение сроком до 29 августа 2018 года, но завод, включённый в список стратегических предприятий России, будут спасать с участием госкорпорации «Ростех» и Минпромторга РФ. Требование о привлечении завода к субсидиарной ответственности по всем долгам «дочки» может негативно повлиять на его финансовое состояние.

На момент ввода конкурсного производства в отношении АО «КЗСК-Силикон» в конце января 2018 года его долги уже составляли 4 272 337 046,49 рубля, в реестре кредиторов числилось два десятка компаний. За 5,5 месяца, прошедших с ввода процедуры, претензии подали более десятка компаний. Только ВЭБ в своё время прокредитовал проект на 7,8 млрд рублей, а имущество АО «КЗСК-Силикон» оценили лишь на 6,45 млрд рублей, и то большая его часть заложена по кредитным договорам.

«По результатам финансового анализа временным управляющим сделаны следующие выводы: восстановление платежеспособности должника в сроки, установленные Законом о банкротстве, невозможно. Должник не ведет хозяйственную деятельность, существует исключительно за счет инвестиций. Признаки преднамеренного фиктивного банкротства отсутствуют. Имущества должника достаточно для финансирования процедуры банкротства. Согласно ответам регистрирующих органов, за должником зарегистрированы 5 транспортных средств, 8 земельных участков, нежилое здание. Общая балансовая стоимость имущества должника составляет 6 458 572 000 рублей», — отмечалось в определении суда, которым было введено конкурсное производство.

22 июля 2018 года у АО «КЗСК-Силикон» завершается срок действия процедуры и будет рассмотрен вопрос о продлении конкурсного производства.