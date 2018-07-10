Кишинёв, 10 июля, 2018, 04:07 — ИА Регнум. ЕС приостановил выделение Молдавии макрофинансовой и бюджетной помощи. Такое решение продиктовано резолюцией Европарламента, который осудил решение молдавских властей отменить результаты выборов мэра Кишинева, на которых победил оппозиционер Андрей Нэстасе, передает ИА REGNUM.

Eknews.net EC

Молдавский премьер-министр Павел Филип выразил разочарование решением евродепутатов. Он заявил, что оно принято в пользу молдавской оппозиции и будет способствовать снижению доверия молдавских граждан к ЕС. При этом он заверил, что на деятельности правительства приостановка финансирования со стороны ЕС не скажется, а курс на «евроинтеграцию» останется неизменным.

Спикер парламента Молдавии Андриан Канду заявил, что молдавские депутаты на этой неделе примут решение по резолюции Европейского парламента.

А лидер правящей Демпартии Владимир Плахотнюк сказал, что принятая в Европарламенте резолюция не повлияет на «европейский курс» Молдавии. При этом, по его словам, в Европарламенте «решили, что молдаване должны страдать дальше, только чтобы некоторые политики получили электоральные преимущества на предстоящих выборах». Плахотнюк также выразил мнение, что резолюция, принятая Европейским парламентом, может снизить доверие молдавских граждан к Европейскому союзу.

«К сожалению, политическая война в нашей стране была перенесена в Европарламент несколькими молдавскими политическими лидерами, которые прибегают к действиям, направленным против молдаван, лишь для достижения своих ничтожных целей. Не исключено, что эта резолюция значительно подорвет доверие молдавских граждан к Европейскому союзу», — заявил и пресс-секретарь Демпартии Виталий Гамурарь.