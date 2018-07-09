Ереван, 10 июля, 2018, 02:15 — ИА Регнум. Сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашот Пашинян, как и обещал ранее, отправился служить в армию.

primeminister.am Премьер-министр Армении с супругой провожают сына в армию

Проводить сына в армию на центральный сборный пункт пришла мать Ашота Анна Акопян, а позже также отец.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, Николу Пашиняну было доложено о процессе проведения летнего призыва. Премьер-министр пообедал с призывниками, в том числе со своим сыном Ашотом Пашиняном. Главе правительства сообщили, что Ашот Пашинян не будет участвовать в жеребьевке по выбору места службы, поскольку выразил желание служить в одной из воинских частей Нагорного Карабаха.

В беседе с журналистами премьер-министр сказал, что гордится тем, что его сын идет служить в армии.

На вопрос о том, какие у него опасения в связи с тем, что сын выразил желание служить в Нагорном Карабахе, премьер-министр ответил: «Не больше и не меньше, чем беспокойство за других солдат нашей армии. В этом смысле, думаю, исходя из должности, я не имею права заботиться о моем сыне больше, чем о других солдатах».

В конце мая Ашот Пашинян в видеообращении заявил, что написал заявление о том, что хочет пройти срочную службу в Нагорном Карабахе.

После этого сам Никол Пашинян обратился к не прошедшим обязательную военную службу гражданам Армении, находящимся за рубежом, призвав их при первой же возможности вернуться на родину для прохождения службы.

По данным начальника Генштаба Армении Артака Давтяна, после призыва Пашиняна 156 человек вернулись в Армению и отравились на военную службу.

После видеообращения Ашота Пашиняна официальный Баку заявил, что считает службу сына Никола Пашиняна в Карабахе нарушением международных норм.