Якутск, 10 июля, 2018, 01:25 — ИА Регнум. В спорткомплексе «Триумф» столицы Якутии 9 июля состоялась торжественная церемония открытия первых Международных интеллектуальных игр (МИИ), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ЯСИА Открытие Международных интеллектуальных игр в Якутии

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Участников, экспертов, тьюторов и гостей приветствовал исполняющий обязанности Председателя Правительства РС (Я) Владимир Солодов, который подчеркнул, что игры станут важным шагом в построении глобальной интеллектуальной сети.

Врио Главы Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, находящийся в командировке в Москве, прислал видеообращение.

«Сегодня мир стремительно меняется: наступающая цифровая эпоха стирает все границы и все расстояния. Каким будет этот новый мир, зависит от вас, друзья. Вне всякого сомненья, вы будущая интеллектуальная элита планеты и нашей России, которая стремится занять в мире место, подобающее великой научной и технологической державе», — отметил Айсен Николаев.

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Также свои поздравления участникам Международных интеллектуальных игр направили президент Российской академии наук Александр Сергеев, министр просвещения РФ Ольга Васильева, Лауреат Нобелевской премии, почетный председатель программного комитета «Международные интеллектуальные игры» Жорес Алферов, ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.

«Уверена, участие в Международных интеллектуальных играх станет для талантливых детей и молодежи возможностью реализовать и преумножить свой потенциал, расширить представление о мире, найти друзей и единомышленников на пути к воплощению смелых научно-технических идей», — отметила в приветственном адресе Ольга Васильева.

Зрелищная церемония открытия с участием этно-групп и хореографических коллективов представила национальный колорит Якутии, завершившись общим фотографированием. Участниками конкурсных и внеконкурсных мероприятий МИИ являются более 700 ребят, из них — 169 детей из 17 зарубежных стран, 97 — из 17 субъектов Российской Федерации.