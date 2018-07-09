Москва, 9 июля, 2018, 23:27 — ИА Регнум. Россельхознадзор опроверг информацию о том, что в России отныне запрещено выращивание картофеля для личных нужд из своего посадочного материала. Об этом сегодня, 9 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

Юрий Пименов. Сажают картофель (фрагмент). 1943

Напомним, ранее интернет-издание «Новые известия» сообщило, что согласно новым изменениям в Кодекс об административных правонарушениях для посадки запрещено использовать свой картофель и свои семена.

Издание утверждало, что теперь якобы нужно использовать для посева на своих участках исключительно купленные в специальных магазинах семена и клубни.

В Россельхознадзоре пояснили, что никаких инициатив, касающихся запрета гражданам сажать собственную картошку на своих участках, ведомство не выдвигало.

В ведомстве также подчеркнули, что к административной ответственности за «реализацию семян и посадочного материала ненадлежащего качества и неизвестного происхождения в организованных и неорганизованных местах торговли» могут быть привлечены только лица, которые ведут коммерческую деятельность.

При этом данная мера не относится к частным лицам, которые выращивают растительную продукцию для собственных нужд.