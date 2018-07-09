Мурманск, 9 июля, 2018, 23:03 — ИА Регнум. Сегодня в Мурманске прошла пресс-конференция защитников бывшего чиновника правительства Мурманской области Георгия Благодельского, которого обвиняют в крупном мошенничестве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Марина Ковтун

На встрече с журналистами адвокат Сергей Шляго заявил, что защита обратилась к следователю с ходатайством о допросе и проведении очной ставки между губернатором Мурманской области и обвиняемыми.

«Следствие категорически не замечает главного героя этого преступления и втихую распределяет роли организатора и выгодопреобретателя между нынешними обвиняемыми. Вместо объективной оценки вины каждого участника, оценка перекладывается на крайних, и главные виновные смогут избежать наказания», — считает адвокат Сергей Шляго.

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Как сообщал ИА REGNUM, расследование дела о мошенничестве в особо крупном размере в правительстве Мурманской области расследуется уже почти год. в числе фигурантов дела также заместитель губернатора Игорь Бабенко и его бывший подчиненный Эдуард Никрашевский.

В ходе предварительного следствия было установлено, что Бабенко, Благодельский и Никрашевский заключили между ГОБУ «Управление по обеспечению деятельности правительства Мурманской области» и подрядчиками фиктивные договоры на предоставление товаров и услуг. Товары и услуги не предоставлялись, а средства обналичивались подозреваемыми.

После громкого скандала с задержанием чиновников СМИ предрекали отставку губернатора. Однако до сих пор эти прогнозы не сбылись. Сама Марина Ковтун комментарии по делу не дает.