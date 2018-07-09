Москва, 9 июля, 2018, 22:49 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России отреагировало на заявление министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, обвинившего Россию в причастности к смерти подданной Соединённого Королевства Доун Стёрджесс в результате отравления в Эймсбери.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Версия

«Заявление Гэвина Уильямсона о том, что Россия имеет какое-то отношение к смерти Доун Стёрджесс, — это всё та же старая мантра «Россия сделала это». Возможно, вам стоило бы заняться чем-то новым? Например, надлежащим и тщательным расследованием?» — говорится в сообщении, размещённом в англоязычном микроблоге МИД РФ в Twitter.

Напомним, ранее сегодня Гэвин Уильямсон в ходе выступления в британском парламенте заявил, что «Россия совершила нападение на британской земле, в результате которого умерла гражданка Соединённого Королевства». Никаких данных в подтверждение своих обвинений министр не привёл, тем не менее выразил надежду, что мировое сообщество присоединится к Великобритании в «осуждении» Москвы.

Одна из пострадавших в результате предполагаемого отравления нервно-паралитическим веществом в Эйсмсбери скончалась в больнице 8 июля. Другой пострадавший, по оценкам медиков, находится в критическом состоянии.