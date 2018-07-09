Минск, 9 июля, 2018, 23:20 — ИА Регнум. За шесть месяцев 2018 года жители Белоруссии сдали $1,037 млрд, сообщило информационное агентство Tut. by со ссылкой на данные национального банка страны.

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Всего за прошлый год граждане Белоруссии сдали $2,2 млрд, что несколько меньше показателя 2016 года — $2,4 млрд.

При этом объем продаж валюты в июне упал по сравнению с прошлым месяцем на 26,1% и составил $173,9 млн.

Напомним, в начале июня Белоруссия упростила порядок проведения кассовых операций с валютой.

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